Башкирию вновь включили в список самых дотационных регионов России

В этом году Башкирия опять оказалась в десятке субъектов России, которые получат больше всего дотаций из федерального бюджета в следующем 2019 году с целью выравнивания бюджетной обеспеченности. Об этом сообщил портал РБК.

Известно, что Башкирия в следующем году получит 15,6 млрд рублей из федерального центра.

При этом не сложно заметить, что Башкирия оказалась единственным регионом из Приволжского федерального округа, попавшим в этот непрестижный антирейтинг. Примечательно, что наша республика попадает в него не впервые. В прошлом году осенью поступала точно такая же информация. А между тем, всего каких-то десять лет назад Башкирия вполне уютно ощущала себя в качестве донора в компании Москвы, Тюмени, Ханты-Мансийска и других опорных краев и областей державы. Сегодня же ситуация кардинально изменилась.

При этом эксперты реагируют на данные этого рейтинга довольно спокойно, не видя поводов для излишней тревоги.

- Я не вижу в этом серьезной проблемы, тут больше дело в терминологии, - заявила Медиакорсети экс-министр финансов Башкирии Рузалия Хисматуллина. - Если мы получаем из федерального бюджета любую поддержку – дотации, субвенции или субсидии, то это, на мой взгляд, только плюс нашей территории. И если мы из-за этого попадаем вдруг в разряд реципиентов, то это уже больше связано с методикой расчетов, которой пользуется министерство финансов. Она законодательно утверждена и едина для всех субъектов Федерации. Дотацию из федерального центра мы получаем, - это факт. Но, прежде всего, эти средства нужны, чтобы сбалансировать доходную и расходную части бюджета. И тот факт, что сумма налогов, собираемых на территории Башкирии, значительно превышает потребности республиканского бюджета, не влияет на терминологию.

Рузалия Хисматуллина для сравнения привела ситуацию с бюджетом Башкирии и муниципалитетов.