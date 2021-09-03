Россия и АСЕАН могут заключить соглашение о свободной торговли

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии может подписать соглашение о свободной торговле с Россией. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в ходе Восточного экономического форума, сообщает программа «Бизнес-Новость».

Катырин отметил, что большинство стран ассоциации рассматривают возможность заключить контракты не просто с Россией, а со всем Евразийским экономическим союзом. Россия уже имеет соглашения с Сингапуром и Вьетнамом. Россия намерена расширить свое экономическое пребывание и в других странах. К примеру, в Джакарте и Индонезии решают вопрос об создании представительства России, направленного на все страны ассоциации. Оно сможет помогать российским предприятиям, а также продвигать продукцию и услуги страны. На сессии «Бизнес-диалог „Россия — АСЕАН“» озвучили результаты товарооборота России со странами АСЕАН в 2021 году. Объем проданной российской продукции увеличился до пандемийного уровня. Только за первые шесть месяцев этот показатель вырос на 25%. Также на сессии обсудили проблемы бизнеса, вызванные коронавирусом. Катырин добавил, что Россия разработала новые инструменты, такие как деловые советы со странами АСЕАН и общий Деловой совет «Россия — АСЕАН». Все нерешенные вопросы они представляют правительствам. Помимо этого, Россия предложила улучшить инвестиционный климат, сократив бюрократические процедуры.

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