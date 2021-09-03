«Интеррос» Потанина займется развитием инновационных проектов на Дальнем Востоке

По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, в 2021 году фонд получит первые средства. Он отметил, что это позволит нарастить критическую массу условий, при которых Дальний Восток будет интересен инвесторам не только с точки зрения горнодобывающей сферы, но и с точки зрения IT-отрасли.