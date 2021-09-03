«Интеррос» Потанина займется развитием инновационных проектов на Дальнем Востоке

Деятельность «Интерроса» по реализации инновационных проектов на Дальнем Востоке важна для развития интеллектуального капитала макрорегиона, сообщает VostokMedia.com. Кроме того, это способствует успешному масштабированию российских технологических продуктов на международном уровне.
Венчурный фонд «Восход» призван играть основную роль в развитии стартапов и инновационных проектов в IT-сфере. Учредителем фонда является компания «Интеррос» Владимира Потанина, которая будет сотрудничать с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ближайшие пять лет капитализация проекта будет равна 10 миллиардам рублей.
По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, в 2021 году фонд получит первые средства. Он отметил, что это позволит нарастить критическую массу условий, при которых Дальний Восток будет интересен инвесторам не только с точки зрения горнодобывающей сферы, но и с точки зрения IT-отрасли.
О создании нового венчурного фонда, цель которого — развивать высокотехнологичные компании на Дальнем Востоке, рассказали на профильной секции Восточного экономического форума «Дальневосточный IT-хаб — 2030: прицел на рынки АТР». Модератором секции выступил Тагир Аушев — российский физик, создатель Центра изучения мозга и сознания, в котором работает лаборатория нобелевского лауреата Константина Новоселова. Аушев сразу обозначил, что усиление экспортного потенциала Дальнего Востока невозможно без формирования фундаментального технологического преимущества. Регион должен стать крупнейшим IT-хабом в России, ориентированным и на российский, и на международный рынки.