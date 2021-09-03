«Долгострои на особом контроле»: что думают в «Садовом кольце» о наследии «Госстроя»

Управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Республике Башкортостан Михаил Фельдман дал разъяснения по поводу ситуации, сложившейся вокруг домов-долгостроев, которые компания достраивает на свои средства.

Накануне, 2 сентября, агентство «Башинформ» опубликовало интервью с управляющим партнером Группы компаний «Садовое кольцо» с ответами на самые злободневные вопросы, поступающими от дольщиков уфимских жилых комплексов «Белая Река», «Дом на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет» и «Московский». Напомним, все четыре жилых комплекса попали в категорию долгостроев после краха строительной компании «Госстрой», которой руководил предприниматель Кирилл Бадиков. В общей сложности речь идет о почти 2,5 тысячах квартир. Вопрос о том, как решать эту крайне неприятную проблему находился в подвисшем состоянии, пока Группа компаний «Садовое кольцо» не согласилась взяла на себя обязательства по их строительству. Вкладывая средства в решение данной проблемы, «Садовое кольцо» рассчитывало возместить свои инвестиции за счет получения компенсационных участков по программе «Масштабных инвестиционных проектов» (МИП) для ведения жилищного строительства в Уфе. Чем обернется для дольщиков уголовное дело против компании Кирилла Бадикова В 2020 году строительство на ряде объектов велось довольно интенсивно. Таким образом были сданы секции А и Б ЖК «Белая река», а также 2 и 3 секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» — в итоге 850 семей получили квартиры. Но весной 2021 года стало очевидно: выдача компенсационных участков затягивается, несмотря на 500 с лишним миллионов рублей, которые ГК «Садовое кольцо» уже вложила в реанимацию долгостроев, доставшихся в наследство от «Госстроя». Мы были вынуждены остановиться до момента прояснения ситуации с компенсационными участками. Тем не менее стройку мы не бросали, продолжая строительные работы на объектах «Эрмитаж. Горсовет» и «Дом на Ленина», хоть и не так активно, как прежде, рассказал Михаил Фельдман. В итоге первые компенсационные участки в счет достройки ЖК «Белая река» были выделены «Садовому кольцу» в 20-х числах августа. Как следует из последних официальных сообщений, компенсационные участки по большинству жилых комплексов согласованы, ведется процесс их оформления. О том, насколько болезненной оказалась вся эта история, можно судить по тому, как в соцсетях дольщики вышеупомянутых жилых комплексов буквально атакуют представителей ГК «Садовое кольцо». Надо отдать должное их собеседникам, они многократно и терпеливо дают разъяснения по волнующим людей темам и регулярно публикуют всю актуальную информацию, а также проводят очные встречи с дольщиками. Люди, конечно, переживают. Но мы говорили и повторяем вновь: дольщиков никто не бросает, их проблема решается, а мы со своей стороны делаем всё от нас зависящее, чтобы ускорить этот процесс. Кроме того, хочу подчеркнуть, вопрос долгостроев находится на особом контроле у руководства республики, подчеркивает управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Республике Башкортостан. Он напомнил о детализированной «Дорожной карте», которая была разработана застройщиком и утверждена на уровне администрации Уфы и минстроя Башкирии. В ней расписаны сроки окончания строительства: сдача ЖК «Белая река» секции В и Г планируется в августе 2022 года, ЖК «Дом на Ленина» — в июле 2022 года, ЖК «Эрмитаж. Горсовет» секции 4 и 5 — в мае 2022 года. По ЖК «Московский» вообще пришлось разрабатывать отдельную «дорожную карту» в связи с более солидным объёмом строительных работ и сложностями, возникшими при определении компенсационных участков по этому объекту. В данный момент как раз ведутся работы по согласованию сроков возобновления строительства. Дольщики нас спрашивают, кто виноват, что компенсационные земли не были выделены сразу. На мой взгляд, искать виноватых здесь некорректно. МИПы — новая модель для Башкирии, многие процессы еще не отлажены, отстраивать взаимодействие различных органов власти приходилось фактически с нуля. Это объективная ситуация,отметил Михаил Фельдман.

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