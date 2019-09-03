В Башкирии создание особой экономической зоны «Алга» оценили в 6 млрд рублей

Интересное интервью состоялось у корреспондентов Радио Business FМ с бывшим министром экономического развития Башкирии Сергеем Новиковым после его недавнего возвращения в Уфу.

Одной из тем стало образование особой экономической зоны «Алга» на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов республики. Напомним, на первоначальной площади почти в 470 гектаров предполагается строительство инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса. Затраты на создание ОЭЗ «Алга» оцениваются примерно в 6 млрд рублей.

Сергей Новиков резонно предположил, что часть затрат на столь важное дело возьмет на себя федеральный бюджет, по крайней мере соответствующий законопроект, по его словам, должен быть внесен минфином России в правительство страны.

По мнению Сергея Новикова, выбор территории сделан удачно. При наличии таких ресурсов, как нефтепереработка, «оборонка» и машиностроение дополнительные производства будут выстраиваться весьма эффективно.

Напомним, что ОЭЗ создаются на 49 лет и при этом их специальный юридический статус предоставляет резидентам налоговые льготы и таможенные преференции. Семь резидентов уже заявили о своем намерении реализовать на территории ОЭЗ «Алга» свои проекты на общую сумму в 24 млрд рублей. Часть резидентов может быть направлена в ОЭЗ «Алга» из технополиса «Москва», с которым заключить соглашение на эту тему надеются власти Башкирии.