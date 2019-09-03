В Башкирии хотят расселить за пять лет 4,6 тысячи человек из аварийного жилья

Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Госкомстроя РБ Марат Ахмадуллин доложил о ходе реализации программе расселения аварийного жилья.

По данным его ведомства, на сегодняшний день в списках на расселение стоят на учете 4,6 тысячи человек, проживающих в ветхом жилье. Их нужно расселить в течение ближайших пяти лет.

На это потребуется 1,65 млрд рублей, Эта сумма должна сложиться из средств Фонда реформирования ЖКХ и республиканского бюджета.

- Средства уже начали поступать в республику, - заверил Марат Ахмадуллин.

По его словам, I-й этап программы, рассчитанный на 2019-2020 годы, потребует 282 млн рублей, из них муниципалитеты получили 86 млн рублей. На этом этапе сменить прописку должны 666 человек из 206 аварийных помещений в десяти муниципалитетах.