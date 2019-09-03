«Сладкая жизнь» обеспечена: в сахарные заводы Башкирии вложено 615 млн рублей
Один завод уже начал переработку свежего урожая сахарной свеклы, двое других готовятся это сделать.
Около 1,5 млн тонн сахарной свеклы должны переработать сахарные заводы Башкирии в текущем сезоне. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза Башкирии. Готовность предприятий к работе проверили надзорные ведомства.
Так, Чишминский сахарный завод уже начал перерабатывать сладкие корнеплоды 25 августа и намерен принять на переработку 620 тысяч тонн сырья. Раевский завод возьмется за работу 5 сентября и готовится переработать 550 тысяч тонн сырья, а Мелеузовский – стартует 5 сентября и намерен переработать 320 тысяч тонн сахарно свеклы свежего урожая.
По данным Минсельхоза РБ, в модернизацию сахарных заводов Башкирии в этом году вложено 615 млн рублей. Прогнозируемый урожай сахарной свеклы в текущем году 1,3 млн тонн. Кстати, он соответствует и уровню урожая прошлого года. Тогда сахарные заводы произвели 201,2 тысячи тонн продукции.