«Сладкая жизнь» обеспечена: в сахарные заводы Башкирии вложено 615 млн рублей

Около 1,5 млн тонн сахарной свеклы должны переработать сахарные заводы Башкирии в текущем сезоне. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза Башкирии. Готовность предприятий к работе проверили надзорные ведомства.

Так, Чишминский сахарный завод уже начал перерабатывать сладкие корнеплоды 25 августа и намерен принять на переработку 620 тысяч тонн сырья. Раевский завод возьмется за работу 5 сентября и готовится переработать 550 тысяч тонн сырья, а Мелеузовский – стартует 5 сентября и намерен переработать 320 тысяч тонн сахарно свеклы свежего урожая.