Фото: pxhere.com
Кипр досрочно расплатился с Россией по долгам
Вчера, 15:19Экономика
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Правительство Кипра досрочно выплатило Российской Федерации кредит, взятый в 2011 году.
Речь идет о сумме 1,58 миллиарда евро. Об этом информирует RNS.
По словам главы Минфина Кипра Хариса Георгиадиса, задолженность перед Москвой полностью погашена. Заем брали прежние власти острова.
Восемь лет назад Кипр был отстранен от участия в операциях на финансовых рынках. Правительство островного государства попросило у РФ кредит на 2,5 миллиарда евро. Расплатиться по долгам Кипр должен был в 2021 году. В 2013 году процентную ставку по займу снизили с 4,5% до 2,5%. Это было обусловлено тем, что Кипр попросил экстренной финансовой помощи для выхода из кризисной ситуации.
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