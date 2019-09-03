Кипр досрочно расплатился с Россией по долгам

Восемь лет назад Кипр был отстранен от участия в операциях на финансовых рынках. Правительство островного государства попросило у РФ кредит на 2,5 миллиарда евро. Расплатиться по долгам Кипр должен был в 2021 году. В 2013 году процентную ставку по займу снизили с 4,5% до 2,5%. Это было обусловлено тем, что Кипр попросил экстренной финансовой помощи для выхода из кризисной ситуации.