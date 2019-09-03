Города Башкирии оденутся в гранит — такова мечта Радия Хабирова
Для примера врио главы Башкирии привел город Октябрьский.
Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров поделился с присутствующими своей мечтой — чтобы города республики были в граните.
По его словам, на эти мысли его натолкнуло общение с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Обсуждая новый облик столичных парков, они пришли к выводу, что следует подумать о новых «старых» облицовочных материалах, и, в частности, о башкирском граните, которым некогда славилась республика.
Радий Хабиров поручил ил вице-премьера Раифу Абдрахимову проработать данный вопрос и припомнил, что раньше в республике славилось предприятие «Башкирский гранит».
Руководителю республики, по его признанию, понравилось, как данный вопрос решается в городе Октябрьском, где появились гранитные бордюры в центре города.
— Это долговечность, эстетика. и нам нужно к этому стремиться, — отметил Радий Хабиров. — А то, что это местный материал — гранит, удешевляет производство таких работ.