Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров поделился с присутствующими своей мечтой — чтобы города республики были в граните.

По его словам, на эти мысли его натолкнуло общение с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Обсуждая новый облик столичных парков, они пришли к выводу, что следует подумать о новых «старых» облицовочных материалах, и, в частности, о башкирском граните, которым некогда славилась республика.

Радий Хабиров поручил ил вице-премьера Раифу Абдрахимову проработать данный вопрос и припомнил, что раньше в республике славилось предприятие «Башкирский гранит».

Руководителю республики, по его признанию, понравилось, как данный вопрос решается в городе Октябрьском, где появились гранитные бордюры в центре города.