Финансовые и управленческие нарушения в Башкирии потянули на 26,6 млрд руб

Стали известны данные отчеты о проверках, проведенных Контрольно-счетной палатой Башкирии за семь месяцев 2019 года.

По данным пресс-службы ведомства, было выявлено нарушений на общую сумму 26 млрд 614 млн рублей. Среди тех, кто был подвергнут проверке, оказались ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», АО «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах», «Башспирт», ООО Санаторий «Юбилейный» и другие компании.

Как следует из материалов проверки, нарушения во многом касаются бухгалтерского учета, таковых набралось на сумму свыше 5 млрд. рублей, то есть почти пятая часть от выявленного.

Серьезные недочеты были обнаружены также в работе с бюджетами, их набралось на 6,8 млрд рублей (то есть четвертая часть от всего объема). И тут больше всех досталось Баймакскому району, администрация которого на протяжении пяти лет формировала муниципальные задания для бюджетных учреждений, которые фактически оказались не подтверждены расчётами нормативных затрат. Сумма таких нарушений оценена ревизорами в 4,4 млрд рублей.

В сфере закупок были выявлены нарушения на 2,8 млрд рублей. В данном случае львиная доля нарушений найдена в деятельности ГУП «ФЖС РБ», где нарушения контрактного законодательства потянули на сумму 1,2 млрд рублей.