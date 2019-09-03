«Башавтотрансу» поступили первые 12 новых больших автобусов для городских перевозок

Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров сообщил о том, что утром состоялась передача 12 новых больших городских автобусов ГУП «Башавтотранс». Новые просторные современные автобусы работаю на газомоторном топливе. Радий Хабиров сам осмотрел их и остался доволен увиденным. По его словам, автобусы оказались довольно комфортабельными

Следует отметить, что это первые 12 автобусов, предназначенных именно для городских перевозок. До 15 ноября, как сообщили в правительстве, их должно поступит 109.

Ранее в распоряжение «Башавтотранса» были переданы автобусы для пригородных и междугородных перевозок.

Как сообщил Радий Хабиров на своей странице в соцсетях, «Башавтотрансу» уже поступили 418 новых автобусов, а всего должны прийти 589 автобусов всех классов. Судя по всему, городских автобусов в их числе будет все же меньше. чем остальных.

Тем не менее Радий Хабиров уверен, что это принципиально изменит качество обслуживания пассажиров. Об этом он заявил сегодня и на оперативном совещании.