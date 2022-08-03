Башстат сообщил размер средней заработной платы в регионе

Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2021 года сумма выше на 13,6%. К слову, наибольшую заработную плату сотрудникам выплачивают в сфере добычи полезных ископаемых — это более 71 тысячи рублей. Между тем, наименьшая зарплата в месяц у работников сферы производства кожи и изделий из кожи — 20 тысяч рублей.