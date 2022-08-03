Башстат сообщил размер средней заработной платы в регионе

Башстат сообщил размер средней заработной платы в регионе
Башстат сообщил размер средней заработной платы в регионе
Вчера, 16:41ЭкономикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
Показатель рассчитывался за период с января по май 2022 года.

Стало известно, что в Башкирии среднемесячная номинальная заработная плата за пять месяцев 2022 года составила 44 995 рублей. Такие данные за января — май текущего год приводит Башстат.

Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2021 года сумма выше на 13,6%. К слову, наибольшую заработную плату сотрудникам выплачивают в сфере добычи полезных ископаемых — это более 71 тысячи рублей. Между тем, наименьшая зарплата в месяц у работников сферы производства кожи и изделий из кожи — 20 тысяч рублей.

Ранее эксперты подсчитали, что семье из Уфы с двумя работающими людьми на покупку квартиры придется копить 4,3 года при условии, что не будет расходов на повседневные нужды.

Кроме того, Mkset выяснял выгодно ли работать в Башкирии. В частности мы узнали какие зарплаты предлагают республике и в соседних регионах.

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