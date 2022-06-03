Тимур Хакимов подписал соглашение о крупном ESG-проекте промышленной реновации

Документ направлен на реализацию специального проекта — «ESG-проект промышленной реновации «Браунфилд» на территории Республики Башкортостан. Соглашение подписали президент ТПП РБ Тимур Хакимов и президент ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» Владимир Гамза. Сумма реализации проекта в 2022 году оценивается в 200 млн рублей.
Стороны договорились сотрудничать в продвижении российских инвестиционных проектов промышленной реновации на основе ESG-стандартов, содействовать динамичному развитию промышленности, строительству и иным производственным секторам российской экономики.
«Специальный проект „ESG-проект промышленной реновации Браунфилд“ проходит под патронажем ТПП России. Новое направление связано с развитием технологий ответственного инвестирования, в том числе в рамках снижения экологического вреда. Цель проекта — подготовить новые инвестиционные площадки для развития предприятий, избавиться от неиспользуемых производственных объектов, обеспечить экономическую, экологическую и социальную выгоду собственникам объектов и местным органам власти. Участие в проекте не требует финансовых затрат собственников объектов, подлежащих реновации», — рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.