Тимур Хакимов подписал соглашение о крупном ESG-проекте промышленной реновации

«Специальный проект „ESG-проект промышленной реновации Браунфилд“ проходит под патронажем ТПП России. Новое направление связано с развитием технологий ответственного инвестирования, в том числе в рамках снижения экологического вреда. Цель проекта — подготовить новые инвестиционные площадки для развития предприятий, избавиться от неиспользуемых производственных объектов, обеспечить экономическую, экологическую и социальную выгоду собственникам объектов и местным органам власти. Участие в проекте не требует финансовых затрат собственников объектов, подлежащих реновации», — рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.