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Рубль укрепился к резервным валютам
Сегодня, 18:14Экономика
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Рубль вырос к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже в среду, 3 июня.
Как пишет RT, стоимость USD упала до 68,49 рубля (−25 коп.), а курс EUR просел до 76,49 руб. (−21 коп.).
Ранее аналитик онлайн-брокера AMarkets Артем Деев заявлял, что курс рубля будет укрепляться с ростом цен на нефть и снижением ставок ЦБ.
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