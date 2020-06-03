«Неестественно красные котлеты»: глава Башкирии рассказал о мясе для школьников

Накануне, 2 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал пост с весьма важным заявлением.

Он напомнил жутковатые случаи из истории предыдущих учебных лет, когда школьники и их родители публиковали фотографии неестественно красных котлет.

Позднее выяснилось, что одна из компаний, выигравшая тендер на поставку продуктов для школьного питания, закупала дешевую перемороженную буйволятину из Южной Америки и Индии, сознательно игнорируя продукцию местных производителей достойного качества.

Теперь же, по словам Радия Хабирова, ситуацию удалось переломить, и до пандемии коронавируса 77% мяса в рационе питания в школах и детских садах было произведено в Башкирии. До осени глава региона поставил задачу довести этот показатель до 100%.