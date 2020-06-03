Глава ТПП Башкирии принял участие в видеосовещании с президентом ТПП России

Президент ТПП России Сергей Катырин в ходе ВКC, которое состоялось сегодня, 3 июня, с региональными торгово-промышленными палатами отметил важность работы в нынешних условиях в постоянном контакте, это помогает лучше понять нужды и проблемы бизнеса, найти и подсказать ответы на вопросы, которые ставит нынешнее непростое время. Он напомнил, в частности, о взаимодействии ТПП РФ с РЭЦ по вопросам «одного окна», о предстоящем мероприятии, посвященном этой теме, на котором экспортеры смогут узнать много нового.

Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов, как и другие руководители региональных палат, принял участие в совещании.

Так, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев сообщил о деятельности системы ТПП в 2019 году, о работе, целях и задачах в сложившихся экономических условиях. Большинство палат смогли перестроить свою работу в соответствии с запросами и потребностями предпринимательского сообщества. ТПП России подготовила и направила в Правительство РФ три пакета предложений в Антикризисный план: Палаты запустили собственные онлайн мероприятия по разъяснению мер поддержки, предложению новых направлений деятельности и актуальных услуг.

Особо стоит вопрос о включении торгово-промышленных палат в перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. ТПП РФ разработало соответствующий проект федерального закона, он внесен в Госдуму Правительством РФ. Комиссия Совета ТПП РФ по внедрению Стандарта деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации признала соответствию Стандарту деятельности еще 17 торгово-промышленных палат, и теперь уже 82 процента ТПП признаны соответствующими его требованиям.

О мероприятиях в рамках Дня российского предпринимательства сообщила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров представил информацию по вопросам, связанным с выдачей торгово-промышленными палатами документов о форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщил о работе МКАС при ТПП РФ и его отделений в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.