Мэрия Уфы сэкономит на проекте сохранения усадьбы Бухартовских около 1,5 млн рублей

Напомним, в марте 2020 года памятник деревянного зодчества начала XX века, усадьба Бухартовских, пережила серьезный пожар. Тогда общественность предположила, что памятник подожгли. Тогда члены Союза по правам человека при главе Башкирии, журналисты, общественные деятели города и просто неравнодушные уфимцы вышли на серию одиночных пикетов у усадьбы с требованием сохранить не только ее саму, но и другие памятники старины в городе.