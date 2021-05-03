Мэрия Уфы сэкономит на проекте сохранения усадьбы Бухартовских около 1,5 млн рублей

Как сообщается на сайте госзакупок, победителем аукциона стала компания из Сибая «Архтамга». Архитектурно-проектное бюро снизило начальную стоимость госконтракта с 2,8 млн рублей до 1,41 млн рублей. Средства выделяются из городского бюджета.
Напомним, в марте 2020 года памятник деревянного зодчества начала XX века, усадьба Бухартовских, пережила серьезный пожар. Тогда общественность предположила, что памятник подожгли. Тогда члены Союза по правам человека при главе Башкирии, журналисты, общественные деятели города и просто неравнодушные уфимцы вышли на серию одиночных пикетов у усадьбы с требованием сохранить не только ее саму, но и другие памятники старины в городе.
После этого в правительстве региона и мэрии Уфы решили разобраться в случившемся. Власти Уфы сообщили, что вновь выставят здание на торги, а глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что памятник «никому не отдаст».
Известно, что в усадьбе в свое время жил Генрих Бухартовский - уфимский полицмейстер, которого называют основателем Парка народной трезвости, сегодня это Парк имени Ивана Якутова. Усадьба Бухартовских принадлежит мэрии Уфы. Эксперты оценили реставрацию исторического памятника в 30-50 миллионов рублей.