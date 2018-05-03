В Башкирии появятся новые круглогодичные авиарейсы в южных направлениях

Сегодня, 3 мая, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством авиакомпании «Азимут» – председателем совета директоров Павлом Удодом и членом совета директоров Виталием Ванцевым. Темой для обсуждения стали перспективы развития сотрудничества в области межрегиональных авиаперевозок.

- Собственно, мы готовы поддержать предложения, способствующие тому, чтобы наши жители, граждане республики могли попасть в любую точку страны и земного шара без каких-либо сложностей и неудобств, - заверил гостей Рустэм Хамитов, не упустив случая вспомнить о том, как хорошо работает Международный аэропорт «Уфа».

Гости со своей стороны поблагодарили за теплый прием и постарались максимально заинтересовать главу Башкирии своей деятельностью.