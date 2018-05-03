В Башкирии появятся новые круглогодичные авиарейсы в южных направлениях
Об этом шла речь на встрече в администрации главы Башкирии.
Сегодня, 3 мая, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством авиакомпании «Азимут» – председателем совета директоров Павлом Удодом и членом совета директоров Виталием Ванцевым. Темой для обсуждения стали перспективы развития сотрудничества в области межрегиональных авиаперевозок.
- Собственно, мы готовы поддержать предложения, способствующие тому, чтобы наши жители, граждане республики могли попасть в любую точку страны и земного шара без каких-либо сложностей и неудобств, - заверил гостей Рустэм Хамитов, не упустив случая вспомнить о том, как хорошо работает Международный аэропорт «Уфа».
Гости со своей стороны поблагодарили за теплый прием и постарались максимально заинтересовать главу Башкирии своей деятельностью.
- Мы уже готовы расширять, увеличивать частотность по этим двум направлениям – Ростов-на-Дону и Краснодар. В дальнейшем мы готовы обсуждать и сами заинтересованы в расширении маршрутной сети. Прежде всего, на юг России, поскольку это всё-таки наш базовый целевой ориентир. Это Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Симферополь, - сообщил Павел Удод. - Самое главное, что мы готовы дополнительно летать не только в высокий сезон, а на круглогодичной основе – зимой и летом.