Банк УРАЛСИБ увеличил объемы выдач автокредитов в 4,5 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам первого квартала 2018 года увеличил объемы выдач автокредитов почти в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе банка.

Всего за 1 квартал 2018 года было выдано порядка 2,7 тысяч автокредитов на сумму более чем 1,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 10% и составила 668 тыс руб.

Ключевым драйвером роста объемов автокредитования стало продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости автомобиля.

Всего за 1 квартал 2018 года в рамках госпрограмм было выдано 1 127 кредитов на 558 млн рублей. Рост поддержало и снижение процентных ставок в рамках программы "АВТОПАРТНЕР", с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место – с портфелем в размере 8,7 млрд рублей. Также УРАЛСИБ входит в ТОП-10 банков по объему и количеству выданных автокредитов с госсубсидированием. В 2017 году было выдано 3 345 субсидированных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.