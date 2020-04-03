В Башкирии на курортах увеличат мощность очистных сооружений

В Башкирии на курортную зону в Абзелиловском районе потратят в общей сложности 115 млн рублей, передает РБК со ссылкой на госзакупки.

Работы будут проводить в 2020-2021 годах, в текущем году потратят 57,5 млн рублей, из них 11,5 млн рублей из республиканского бюджета. В настоящий момент сооружения принимают стоки объемом 1,4 тыс. куб. м/сутки. Планируется построить новую очередь той же производительностью (в блочно-модульном исполнении) и максимальной часовой производительностью 30 куб. м.