Грязные выходки: почему предприниматели избавляются от мусора за счет населения

В редакцию. Медиакорсети обратились жители Ишимбайского района, которые сообщили неожиданную новость, касающуюся поведения их соседа-предпринимателя.

«Наш многоквартирный дом соседствует с частной фирмой — ИП Ис-в (фамилия изменена). Раньше у нас были хорошие отношения с ее хозяином, но потом вдруг мы стали замечать, что он злоупотребляет этим. Это связано с мусором. Началось с малого — сначала он сложил возле нашего дома какие-то доски — сказал, что остались после ремонта. Ладно, мы не стали возражать — соседи же. Но потом такое стало повторяться постоянно — Ис-в уже ничего не спрашивал, а просто стал помещать свои муши с мусором в наши контейнеры или рядом с ними. Мы уже стали возмущаться, ведь мы платим деньги за вывоз ТКО, а он, получается, экономит за наш счет. Да, конечно, говорят, что предпринимателям сейчас трудно, им нужно помогать. Но почему это нужно делать за наш счет? Ведь мы тоже небогатые люди, многие с трудом дотягивают до зарплаты, но коммунальные услуги стараются оплачивать вовремя».

Если промониторить соцсети, то можно легко выяснить, что подобная ситуация встречается довольно часто. Порой она принимает еще более серьезный масштаб.

Так, в Ишимбайском районе о похожих ситуациях на своей странице в соцсетях регулярно сообщает координатор и эксперт общероссийского народного фронта Роман Насыров. При этом речь идет не только о том, что предприниматели, которые заключили договоры на обращение с ТКО по факту (то есть по фактическому объему производимого ими мусора), стараются избавляться от отходов, подбрасывая их в контейнеры населения либо просто сваливая в пригороде.

Самое печальное — то, что в таких неблаговидных поступках были замечены не тол ько предприниматели, но и коммунальный службы. Так, в конце прошлого годам активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Ишимбайского района с просьбой привлечь к ответственности коммунальные службы, которые складируют отходы на территории совхоза «Нефтяник», где несанкционированная свалка заняла уже более одного гектара площади.

— Туда свозят ветки после санитарной рубки деревьев, шины, уличный и строительный мусор, твердые коммунальные отходы, — рассказал Роман Насыров. — Аналогичный объект мы обнаружили и на левом берегу реки Белой.

По его словам, активисты ОНФ даже зафиксировали номера машин, которые сваливали отходы на незаконной свалке, и передали их в районную администрацию.

— При общении с водителями те даже не скрывали, что являются сотрудниками коммунальных служб. Судя по всему, для них это вполне привычная и отработанная процедура, — пояснил Роман Насыров. — Конечно, мы их развернули, не позволив выгрузить мусор. Но не исключено, что они это сделали в другом месте, создав очередную незаконную свалку.

Активисты считают, что нужен системный подход к решению данного вопроса. Необходимо, как минимум, провести информационную работу среди коммунальщиков и предпринимателей.

— Если они сами не понимают, почему мусор нельзя выкидывать там, где хочется, то выход один — привлекать к ответственности, — убеждены экологи.

Наш собеседник Роман Насыров не только эколог и общественник, он еще и имеет самое непосредственное отношение к обращению твердых коммунальных отходов, будучи заместителем генерального директора Регионального оператора «Эко-сити». Поэтому мы попросили его прокомментировать ситуацию с профессиональной позиции.

— Данная тема предельно важна для всех. Предприниматели должны осознавать, что заключать договор на оказание услуги «обращение ТКО» для них выгоднее, нежели потом платить крупные штрафы за нарушения. И не нужно обращать внимание на псевдоэкспертов, твердящих, что «реформа скоро развалится и можно за вывоз мусора не платить». Если же юридические лица этого не поймут, то выход один — привлекать нарушителей к ответственности, — считает Роман Насыров.

По его мнению, предпринимателям важно также знать, что уклониться от заключения договоров с регоператором не получится, поскольку списки юридических лиц, не заключивших их, еженедельно передаются в надзорные органы. Судебная практика, как правило, также свидетельствует в пользу регионального оператора.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно указывал на необходимость ликвидации свалок и придания опрятного вида городам. Однако пока сдвинуть ситуацию с критической точки явно не удается.

— В городе Ишимбай и близлежащих районах новые свалки растут как грибы. Мы просим администрацию и надзорные органы обратить внимание на нерадивые компании и подрядчиков, превращающих город в место скопления стихийных свалок, — заявил Роман Насыров. — К нам, в компанию «Эко-сити», поступают от жителей сотни жалоб и видеодоказательств противозаконных действий юридических лиц, автомобили которых, например, сваливают мусор на контейнерные площадки жильцов. Рассуждения от том, что «меня это не касается» не актуальны, потому что это требования закона, перед которым все должны быть равны. В случае необоснованного завышения цен потребители могут оставить сообщение об этом в личном кабинете на сайте office.roecocity.ru. По каждому случаю будут приняты меры.