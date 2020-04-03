Дело – труба: в Башкирии опубликовано разоблачение фейковой новости от видеоблогеров

На днях в соцсетях появился видеоролик, который вызвал широкий резонанс. Автор видео сообщает о безобразиях, которые якобы творятся на полигоне ТКО. Среди прочего были показаны кучи беспорядочно сваленного мусора, а также труба, из которой, по словам авторов видео, вытекает фильтрат.

Видео ролик набрал 12 тысяч просмотров и вызвал немало возмущенных откликов, однако, судя по всему, все-таки не достиг желаемого его авторами результата, поскольку почти следом за ним появился другой ролик, опубликованный на странице социальной сети, но уже переделанный.

- Съемка ролика велась на территории старой заброшенной свалки, которая, конечно же, выглядит не самым лучшим образом. Подкрепляя гнетущий эффект, автор рассказывает, что на этот полигон отходы складируются без предварительной сортировки. И мало кто при этом вспомнит, что после введения мусорной реформы 1 января 2019 года это делать просто запрещено. Все достаточно подробно описано в действующем природоохранном законодательстве. Соответственно, любая подобная информация воспринимается как рассказ о прямом нарушении закона, а это уже не шутки, это клевета,- сообщается в новом видеоролике.

Далее по пунктам были разложены примеры опровержения информации, приведенной в видеоролике блогеров.

Так, по словам его авторов, отходы на полигон складируют мусоровозы − те самые машины, которые опустошают баки жилых домов. На самом же деле несортируемые остатки, так называемые «хвосты», доставляются на полигон с помощью спецмашин с системой мультилифт.

- Возможно, это покажется обывателю несущественным, на самом же деле каждый этап обращения с мусором жестко регламентирован и не должен быть нарушен. И именно в этом пытаются убедить авторы видео − в существующих нарушениях, которых на самом деле нет, - убеждают представители компании «Вториндустрия».

Видео Видео: Регион-Капитал, Youtube.com

Эпизоду с трубой, из которой якобы выливается фильтрат, они уделили особое внимание.

- На самом деле, показанная труба даже не контактирует с поверхностью фильтрационного канала, - сообщили представители ООО «Вториндустрия» и показали наглядно суть фейковой сенсации про трубу. – Данная труба выполняет функцию гильзы − выдерживает поверхностную нагрузку, скрывая трубу с меньшим диаметром, она прокладывается под дорогой и служит защитой от нагрузок при проезде по ней большегрузного транспорта. А из меньшей трубы под давлением подается вода для нужд полигона.

Но если вручную налить в гильзу воду, то она, естественно, будет вытекать из нее с противоположного конца.