В Белоруссии назвали объем азербайджанской нефти, которую хотят получить в 2020 году

Информацию о поставках нефти из Азербайджана озвучили после встречи премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с президентом Socar Ровнагом Абдуллаевым.

Румас, в ходе переговоров заявил, что Белоруссия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере, пишет rns.online.

В свою очередь, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отметил, что конкретные объемы поставок будут корректироваться каждый месяц, но сами поставки будут иметь постоянную основу.