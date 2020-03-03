В Белоруссии назвали объем азербайджанской нефти, которую хотят получить в 2020 году
Вчера, 21:11ЭкономикаФото: pixabay.com
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В «Белнефтехиме» сообщили, что азербайджанская компания Socar может поставить в республику до 1 млн тонн сырой нефти.
Информацию о поставках нефти из Азербайджана озвучили после встречи премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с президентом Socar Ровнагом Абдуллаевым.
Румас, в ходе переговоров заявил, что Белоруссия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере, пишет rns.online.
В свою очередь, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отметил, что конкретные объемы поставок будут корректироваться каждый месяц, но сами поставки будут иметь постоянную основу.
Напомним, в конце февраля «Белнефтехим» и Socar договорились о поставке в Белоруссию примерно 160 000 тонн нефти, транзитом через Украину. А до этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск активно ищет замену российской нефти.
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