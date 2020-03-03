В Башкирии увеличат посевные площади и финансирования весенних полевых работ
Вчера, 08:34ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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О планах рассказал на оперативном совещании министр сельского хозяйства в Башкирии Ильшат Фазрахманов.
В своем докладе глава ведомства сообщил, что на весенне-полевые работы в республике направят в 2020 году более 13,5 млрд рублей, что на 870 млн рублей больше, чем в 2019.
Общая посевная площадь, отметил Фазрахманов, составит 3 млн га, что на 4,5% больше, чем в 2019 году. Под яровые культуры отводится 2 млн га, а также до 770 тысяч га увеличится кормовая база. Помимо этого на треть увеличат посевные площади овощебахчевых и озимых культур.
По мнению Ильшата Фазрахманова, республика готова к весенне-полевым работам в оптимальные агротехнические сроки. Сейчас в регионе снимают монолиты.
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