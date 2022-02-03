Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами
Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами
Вчера, 23:58ЭкономикаФото: pixabay.com
Токенизационная платформа «Атомайз» (Atomyze) была первой включена Центральным банком России в реестр операторов информационных систем. К запуску платформы причастна компания Владимира Потанина «Интеррос», которая выступила в качестве соинвестора.

Теперь благодаря новому статусу Atomyze получила возможность выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на собственной блокчейн-платформе и проводить операции по обмену ЦФА без постороннего участия.

Как сообщает newizv.ru, такому положению дел предшествовала долгая и кропотливая работа Центробанка РФ с законодателями. Также в создании нового закона участвовал владелец «Интерроса» Владимир Потанин.

Предприниматель отметил, что благодаря запуску «Атомайз» удалось открыть новое направление не только в бизнес-деятельности инвесткомпании, но и в отечественной экономике в целом.

Президент «Интерроса» подчеркивает, что принятие нового закона о цифровых финансовых активах наряду с грамотными действиями регулятора создадут основные предпосылки для того, чтобы обеспечить России цифровое лидерство на мировой арене.

Теперь Atomyze получила право выпускать ЦФА и обменивать их на российские рубли, хранить цифровые активы, составлять список держателей ЦФА и способствовать работе их дистанционных каналов обслуживания.

Токены отличаются от криптовалюты тем, что это точный оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Оцифровка помогает более продуктивно и оперативно организовать их товарооборот, сделать мировой рынок максимально доступным для отечественных производителей.

Токенизация совершенно прозрачна, так как каждый токен включает в себя зашифрованные данные, позволяющие определить географию выпуска и особенности производства каждого продукта. Благодаря изучению токена можно узнать, наблюдалось ли загрязнение атмосферы при производстве продукта, использовались ли нелегальные технологии выпуска товаров или запрещенные методы труда. Токенизация приводит к тому, что бизнес начинает работать более ответственно по отношению к планете и населению.

Такие достоинства токена привлекли «Интеррос», который наряду с другими своими инвестициями в хай-тек выступил соинвестором токенизационной платформы «Атомайз». Сообщается, что платформа не будет задействована в обороте криптовалют.

Плюсы токенизации уже оценил по достоинству «Норильский никель». Компания оцифровала свои металлы и вывела созданные на их основе ЦФА на международный рынок, а помимо этого, создала для целевой аудитории новый товар — углеродно-нейтральный никель.

Представители инвесткомпании «Интеррос» прогнозируют, что «Атомайз» в перспективе поможет отечественным компаниям активно выходить на международный рынок и привлекать зарубежных инвесторов.

Площадки токенизации Atomyze работают в шести государствах, включая Америку и Швейцарию. Центробанк планирует доработать систему регулирования ЦФА и их налогообложение, чтобы цифровые активы стали еще более востребованными.

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