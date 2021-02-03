Глубина мысли. «Башнефть» на треть нарастила эксплуатационное бурение в Башкирии

Как отмечают в самой компании, в 2020 году в Башкирии были на 32% увеличены объемы эксплуатационного бурения по сравнению с уровнем 2019 года. При этом основной рост бурения в Башкирии пришелся, разумеется, на Арланское месторождение. Там было построено 88 из 148 новых скважин в регионе.