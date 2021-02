Глубина мысли. «Башнефть» на треть нарастила эксплуатационное бурение в Башкирии

«Башнефть» успешно осуществила комплекс мер для повышения эффективности дальнейшей эксплуатации ключевого нефтяного месторождения в Башкирии.

Истоки «чёрного золота» Арланское месторождение — седьмое по величине в России. Сегодня здесь добывается четверть всей башкирской нефти. В конце прошлого года башкирские нефтяники отметили 65-летие разработки Арланского месторождения, которое по праву называют ключевым для Башкирии. Освоение Арлана — одна из самых ярких страниц истории «Башнефти», ныне входящей в состав «Роснефти». О самом месторождении, о том, что эта земля богата черным золотом, узнали в конце 1955 года, когда свой первый фонтан нефти дала скважина № 3. С тех пор третья скважина считается родоначальницей Арланского месторождения. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Поскольку в те годы в стране не было опыта добычи и подготовки сернистой нефти высокой вязкости, промышленное освоение Арлана пришлось отложить до 1958 года, пока не были найдены необходимые технологические решения. Вслед за первой скважиной на северо-западе Башкирии во второй половине 50-х годов были обнаружены еще 11 месторождений. Только в 1961 году геологи осознали, что это одно гигантское месторождение — Арланское с начальными геологическими запасами нефти в 1,2 млрд.тонн. Нефтяная достопримечательность Башкирии Разработка Арланского месторождения дала ощутимый толчок развитию экономики и социальной сферы северо-западных районов Башкирии. Был заложен город Нефтекамск, возведенный для нефтяников, осваивавших северо-Запад республики. Статусы городов получили Янаул и Дюртюли, а сами районы превратились из аграрных в индустриальные. В тех местах для нужд нефтедобычи были созданы целые отрасли промышленного производства. Арланское месторождение имеет размеры примерно 100 километров в длину и около 30 километров в ширину. Это около 132 гектаров, покрывающих территории Краснокамского, Калтасинкого, Дюртюлинского, Илишевского районов Башкирии и Каракулинского района соседней Удмуртии. Несмотря на то, что из недр Арлана за 65 лет извлечено уже свыше 522 млн. тонн нефти, башкирские нефтяники в последние годы смогли увеличить ее добычу и запасы. Сегодня на его долю приходится более четверти суммарной добычи «Башнефти» на территории Башкирии. Успешно удается расширять ресурсную базу за счет открытия новых залежей и применения новых технологий в геологоразведке. Соответственно, с уверенностью можно говорить о том, что потенциал месторождения далеко не исчерпан. Разработку Арланского месторождения осуществляет предприятие «Башнефть-Добыча», ключевой оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Технологии лидерства Как отмечают в самой компании, в 2020 году в Башкирии были на 32% увеличены объемы эксплуатационного бурения по сравнению с уровнем 2019 года. При этом основной рост бурения в Башкирии пришелся, разумеется, на Арланское месторождение. Там было построено 88 из 148 новых скважин в регионе. Геологи говорят, что Арланское месторождение трудно разрабатывать традиционными методами, поэтому здесь широко применяют технологии горизонтального бурения с последующим проведением многостадийных гидроразрывов пласта (МГРП). Так, с 2009 по 2019 год средний дебит нефти на скважину по месторождениям «Башнефть-Добычи», вырос на 73%. За этот период рост объема добычи нефти Арланского месторождения повысился с 3,1 млн до 4,5 млн тонн. В «Башнефти» подчеркивают, что высокая эффективность данного метода позволила тиражировать его на других добывающих предприятиях нефтяной компании «Роснефть», которые разрабатывают месторождения со схожими коллекторами.

