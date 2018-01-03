Стали известны подробности мирового соглашения ""Роснефти" и "Системы"

Согласно мировому соглашению с "Роснефтью" АФК "Система" признает убытки от реорганизации "Башнефти" и выплатить новому собственнику компании 100 млрд рублей. От всех имущественных требований в связи с уже поданными исками стороны отказываются.

О подробностях мирового соглашения "Роснефти" и "Система" сообщает газета "Ведомости"

«Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. От всех имущественных требований в связи с уже поданными исками компании отказываются. Кроме того, каждая сторона согласилась оплатить услуги своих адвокатов.

По соглашению «дочка» «Системы» должна до конца недели отдать 20 миллиардов рублей. «Башнефти». Это будут свои деньги (на счетах «Системы» 68,9 млрд руб.) и полученные после размораживания активов дивиденды (9,8 млрд руб.). До конца I квартала 2018 г. «Система» в два транша перечислит еще 80 млрд руб. Первые 40 млрд руб. ей поможет привлечь РФПИ, второй транш будет обеспечен кредитом Сбербанка.

- Кредитный договор с банком и договор о привлечении финансирования в РФПИ будут для госкомпаний гарантией – можно будет снять арест с активов «Системы», - говорится в сообщении издания. - Просрочить исполнение соглашения «Система» может не более чем на семь рабочих дней – сразу после этого нефтяные компании имеют право обратить взыскание на арестованное имущество «Системы».

Представители «Роснефти» и «Системы» комментировать содержание мирового соглашения отказались.

Напомним, «Башнефть» и «Роснефть» подали к «Системе» два иска, по первому отсудили 136 млрд руб. По второму – требовали компенсации 131 млрд руб. за неправомерно выплаченные дивиденды, и такую же претензию, тоже на 131 млрд руб., предъявило правительство Башкирии (у него 25% «Башнефти» с лета 2015 г.).