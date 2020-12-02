Башкирский госуниверситет потратит на уборку и охрану посещений около 30 млн рублей

Башкирский госуниверситет потратит на уборку и охрану посещений около 30 млн рублей

Вчера, 20:28ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Филиалы главного ВУЗа республики потратят на охрану и уборку помещений около 30 миллионов рублей. Несколько заявок на выбор подрядчиков опубликованы на сайте госзакупок.

Так, на обслуживание корпусов БашГУ, расположенных в Уфе, университет готов потратить 15 миллионов рублей. В документации сказано, что подрядчик должен проводить уборку помещений вручную, а именно, мыть полы, протирать пыль, доски и стены.

Такие же услуги требует филиал БашГУ в Сибае. Однако стоимость контракта там гораздо ниже – 1,2 миллиона рублей. В три раза больше денег в Сибайском филиале выделили на охрану корпусов. Оказание услуг контролеров будет стоить свыше 3,6 миллионов рублей.

Свыше пяти миллионов рублей на охрану территории университета выделят в городе Бирск. Также они готовы выделить около трех миллионов рублей на уборку помещений. А на уход прилегающих территорий потребуется 1,3 миллиона рублей.

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