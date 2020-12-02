Башкирский госуниверситет потратит на уборку и охрану посещений около 30 млн рублей

Такие же услуги требует филиал БашГУ в Сибае. Однако стоимость контракта там гораздо ниже – 1,2 миллиона рублей. В три раза больше денег в Сибайском филиале выделили на охрану корпусов. Оказание услуг контролеров будет стоить свыше 3,6 миллионов рублей.