В Уфе нашли подрядчика, который проведет капремонт бульвара Ибрагимова за 265 млн руб

В Уфе завершили торги на проведение капитального ремонта бульвара Ибрагимова. Контракт получила местная компания «Дортрансстрой».

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, участник аукциона предложил провести работы на сумму меньше указанной на 1,3 миллиона рублей. Подрядчик выполнит капитальный ремонт за 265,2 миллиона рублей. Известно, что большая часть денег была выделена из бюджета республики, и всего около 20 миллионов рублей из федерального и городского бюджета. Выбранный подрядчик обязуется заменить дорожное покрытие и дать пятилетнюю гарантию на качество выполненных работ. Более того, он должен будет установить дорожные знаки, облагородить тротуары, заменить люки. Работы на объекте должны быть завершены в 2022 году.

