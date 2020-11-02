В Уфе нашли подрядчика, который проведет капремонт бульвара Ибрагимова за 265 млн руб

Выбранный подрядчик обязуется заменить дорожное покрытие и дать пятилетнюю гарантию на качество выполненных работ. Более того, он должен будет установить дорожные знаки, облагородить тротуары, заменить люки. Работы на объекте должны быть завершены в 2022 году.