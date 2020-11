В Уфе решена судьба бизнес-центра, расположенного около главного корпуса БГУ на Заки Валиди. На оперативном совещании в правительстве республики сообщили, что на его базе расположится айкью-центр.

Известно, что здание пустовало 6-8 лет. На данный момент, по словам главы Госкомитета по предпринимательству Башкирии Риммы Бойцовой, сейчас в здании отремонтировали крышу и провели отопление. Глава республики Радий Хабиров поручил доработать здание в ближайшее время, чтобы с мая 2021 года оно начало функционировать. — В мае надо открывать. Мы вот госпиталя строим за 50 дней. Давайте учиться так быстро работать, сказал Хабиров.

