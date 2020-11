В Минобре Башкирии выявили коррупционные нарушения

Прокуратура Башкирии проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в региональном министерстве образования и науки. По факту был выявлен ряд нарушений на общую сумму более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, супруг директора республиканского детского эколого-биологического центра организовал и провёл конкурс. Руководитель оплатила его услуги за счёт бюджета учреждения, а также скрыла это от министерства. В ходе проверки выяснилось, что некоторые сотрудники и начальники подведомственных Минобру учреждений не предоставили сведения об имуществе и доходах. К примеру, начальник отдела министерства не задекларировала доход, полученный ее супругом в 2019 году, в сумме свыше 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Директор Уфимской коррекционной школы для обучающихся с ОВЗ скрыл факт владения квартирой, а также свои доходы и супруги в размере 160 тысяч рублей. Руководитель Башкирского кадетского корпуса укрыл доход жены в размере 139 тысяч рублей. Прокурор Башкирии внёс представление в министерство. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены 14 должностных лиц. Напомним, в АО «Башкоммунприбор» были выявлены нарушения на 1,6 миллиарда рублей. Мониторинг проводила Контрольно-счетная палата Башкирии по деятельности предприятия в 2017–2019 годах.

