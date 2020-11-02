В Минобре Башкирии выявили коррупционные нарушения

В Минобре Башкирии выявили коррупционные нарушения

Вчера, 18:14ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Башкирии проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в региональном министерстве образования и науки. По факту был выявлен ряд нарушений на общую сумму более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, супруг директора республиканского детского эколого-биологического центра организовал и провёл конкурс. Руководитель оплатила его услуги за счёт бюджета учреждения, а также скрыла это от министерства.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые сотрудники и начальники подведомственных Минобру учреждений не предоставили сведения об имуществе и доходах.

К примеру, начальник отдела министерства не задекларировала доход, полученный ее супругом в 2019 году, в сумме свыше 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба.

Директор Уфимской коррекционной школы для обучающихся с ОВЗ скрыл факт владения квартирой, а также свои доходы и супруги в размере 160 тысяч рублей. Руководитель Башкирского кадетского корпуса укрыл доход жены в размере 139 тысяч рублей.

Прокурор Башкирии внёс представление в министерство. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены 14 должностных лиц.

Напомним, в АО «Башкоммунприбор» были выявлены нарушения на 1,6 миллиарда рублей. Мониторинг проводила Контрольно-счетная палата Башкирии по деятельности предприятия в 2017–2019 годах.

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