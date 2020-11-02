В Минобре Башкирии выявили коррупционные нарушения

Директор Уфимской коррекционной школы для обучающихся с ОВЗ скрыл факт владения квартирой, а также свои доходы и супруги в размере 160 тысяч рублей. Руководитель Башкирского кадетского корпуса укрыл доход жены в размере 139 тысяч рублей.