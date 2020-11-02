В Башкирии планируют возобновить производство вертолётов Ка-26

В Башкирии планируют возобновить производство вертолётов Ка-26

Вчера, 15:41ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Ещё одно предприятие заявилось в качестве резидента в ТОСЭР Кумертау. ООО «НПП Авиаторы Башкирии» планирует инвестировать 600 миллионов рублей.

Проект компании предполагает создание производственной площадки по ремонту и возобновлению производства вертолётов Ка-26. Как рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, объем вложений составит 600 миллионов рублей. Планируется, что на предприятии появится 50 рабочий мест.

Сейчас инвестором ведутся проектно-изыскательские работы и формируется пакет документов для привлечения заемного финансирования НО «Фонд развития моногородов», добавил Рустам Муратов.

Всего с начала года резидентами ТОСЭР Кумертау стали четыре компании, создано 248 новых рабочих мест, а объем инвестиций за три квартала составил около 570 миллионов рублей. Об этом сообщила замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова. Кроме того, резидентами смогут стать три-четыре компании до конца года. Сумма инвестиций — более миллиарда рублей.

Напомним, ранее в качестве резидента ТОСЭР Кумертау заявился производитель джинсовой одежды под брендом Ligas. Подготовка к запуску проекта уже началась. Планируется, что первом этапе производства к работам привлекут 30 новых сотрудников. Всего на создание предприятия потребуется два года.

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