В Башкирии планируют возобновить производство вертолётов Ка-26

Всего с начала года резидентами ТОСЭР Кумертау стали четыре компании, создано 248 новых рабочих мест, а объем инвестиций за три квартала составил около 570 миллионов рублей. Об этом сообщила замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова. Кроме того, резидентами смогут стать три-четыре компании до конца года. Сумма инвестиций — более миллиарда рублей.