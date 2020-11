В Башкирии планируют возобновить производство вертолётов Ка-26

Ещё одно предприятие заявилось в качестве резидента в ТОСЭР Кумертау. ООО «НПП Авиаторы Башкирии» планирует инвестировать 600 миллионов рублей.

Проект компании предполагает создание производственной площадки по ремонту и возобновлению производства вертолётов Ка-26. Как рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, объем вложений составит 600 миллионов рублей. Планируется, что на предприятии появится 50 рабочий мест. Сейчас инвестором ведутся проектно-изыскательские работы и формируется пакет документов для привлечения заемного финансирования НО «Фонд развития моногородов», добавил Рустам Муратов. Всего с начала года резидентами ТОСЭР Кумертау стали четыре компании, создано 248 новых рабочих мест, а объем инвестиций за три квартала составил около 570 миллионов рублей. Об этом сообщила замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова. Кроме того, резидентами смогут стать три-четыре компании до конца года. Сумма инвестиций — более миллиарда рублей. Напомним, ранее в качестве резидента ТОСЭР Кумертау заявился производитель джинсовой одежды под брендом Ligas. Подготовка к запуску проекта уже началась. Планируется, что первом этапе производства к работам привлекут 30 новых сотрудников. Всего на создание предприятия потребуется два года.

Related news: В Башкирии планируют запустить производство джинсовой одежды за 30 миллионов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter