Бюджет Башкирии в 2021 году спрогнозировали с дефицитом в 24 миллиарда рублей

Бюджет Башкирии в 2021 году спрогнозировали с дефицитом в 24 миллиарда рублей

Вчера, 15:07ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Госсобрание Башкирии внесён законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Прогнозируется, что дефицит составит 24 миллиарда рублей.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, доходы на следующий год спрогнозированы в объеме 188,8 миллиарда рублей, расходы — 212,8 миллиарда рублей. Также он добавил, что коронавирус отразился на экономике республики из-за чего налоговые поступления снизились.

Тем важнее сейчас проявить взвешенный подход и спланировать наши расходы таким образом, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями, помочь бизнесу, сохранить рабочие места и выполнить все социальные обязательства перед населением, сказал Толкачев.

Около 70% расходов пойдут на социальную сферу. Дефицит бюджета составил 24 миллиарда рублей. В то же время, по словам председателя парламента, правительство имеет представление источников для его покрытия.

Антикризисный бюджет на 2021 год и последующую трехлетку разработан сбалансированным, в нем сохранены наши традиционные приоритеты и в то же время сделан акцент на мероприятиях по поддержке экономики, отметил Константин Толкачев.

Законопроект рассмотрят парламентские комитеты, после чего проект бюджета будет вынесен на пленарное заседание для принятия в первом чтении.

Напомним, ранее Минфин Башкирии представил данные по исполнению бюджета республики на 1 октября. За девять месяцев 2020 года бюджет исполнен по доходам в сумме 150,2 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 170,5 миллиарда рублей с ростом на 19,9% к уровню аналогичного периода 2019 года

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