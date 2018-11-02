Запасы золота Банка России превысили отметку в 2 000 тонн

Объем золотого запаса России превысил 2 000 тонн. Об этом пишет RNS.

WGC провел расчеты основываясь на показателях МВФ начиная с 1993 года. На сегодняшний день золотовалютные резервы России на 17% состоят из золота. За указанный промежуток времени общий объем нетто-покупок золота центробанками всех государств достиг 148,4 миллиона тонн. В годовом выражении прирост составил 22%, что стало максимумом начиная с четвертого квартала 2015 года. Больше всего золота закупили РФ, Турция и Казахстан.

Москва решила увеличить запасы золота и сократить свои вложения в государственные облигации США. Представители американского Минфина рассказали, что в августе нынешнего года объем российских инвестиций в гособлигации США сократился на 900 миллионов долларов по сравнению с показателями июля. Всего в августе Москва вложила в американские ценные бумаги 14 миллиардов долларов.

В мае 2018 года Россия покинула перечень крупнейших держателей казначейских бумаг США. По сравнению с апрелем в мае Москва сократила вложения в американские гособлигации на 33,8 миллиарда долларов.

Месяц назад министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал начало работы правительства по дедолларизации экономики страны. План по реализации проекта уже вынесен на рассмотрение Кабинета министров. Документ предусматривает, что к 2024 году условие по обязательному возврату в Россию экспортной выручки для расчетов в рублях будет отменено.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, свои предложения по эффективным мерам, принятие которых позволит провести дедолларизацию экономики России максимально безболезненно, подготовили эксперты Центробанка, Минфина и Минэкономразвития.