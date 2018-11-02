В России предсказывают падение продаж новых автомобилей

За последние годы правительство РФ пыталось стимулировать отечественный автомобильный рынок с помощью госпрограмм, однако в 2019 году никаких мер поддержки спроса не ожидается. По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Олега Мосеева, в Министерстве промышленности и торговли, которое отвечает за автопром, понимают, как опасно падение продаж, однако пока рынок растет, кабмин не собирается разрабатывать меры поддержки. Об этом пишет газета «Известия».

В 2017 году государство выделило на поддержку спроса на автомобили 62,3 миллиарда рублей, а в этом году – 34,4 миллиарда рублей. Была сделана ставка на адресные программы, такие как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и т.д. Однако выделенные средства были потрачены уже в мае.

Внушительная господдержка автомобильной отрасли может быть значительно сокращена уже в следующем году. В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2019 году государство выделит на программы по поддержке спроса на новые автомобили лишь 10 миллиардов рублей. В настоящее время ведомство никак не комментирует ситуацию. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака заявили, что в 2019 году не будет новых мер по стимулированию спроса. При этом не известно, ожидается ли продление старых программ.

По словам главы ассоциации РоАД Олега Мосеева, в правительстве заговорят о необходимости разработки программ поддержки только тогда, когда рынок упадет.