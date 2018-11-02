«Роснефть» не станет судиться с участниками проекта «Сахалин-1»

Арбитражный суд Сахалинской области остановил делопроизводство. Об этом пишет RNS.

В середине лета текущего года «Роснефть» предъявила в суде претензии компаниям, входящим в нефтегазовый проект «Сахалин-1». Речь идет об «Эксон Нефтегаз Лимитед» (доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (доля 30%), ONGC Videsh Limited (доля 20%), «Сахалинморнефтегаз-шельф» (доля 11,5%) и «РН-Астра» (доля 8,5%). Через две последние компании «Роснефть» контролировала 20% доли «Сахалин-1».

В суде «Роснефть» собиралась взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда рублей, а с «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» суммарно 17,8 миллиарда рублей. В целом истец хотел получить с партнеров 89 миллиардов рублей.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что «Роснефть» смогла договориться с ответчиками. Спор будет урегулирован во внесудебном порядке.