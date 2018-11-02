АО «Роснано» получило 2 млрд рублей чистой прибыли по итогам трех кварталов

Издание Newsnn пишет, что руководство «Роснано» объясняет свои успехи ростом доходов от инвестиционного портфеля корпорации. Именно это и привело к положительному финансовому результату. В 2018 году доходы «Роснано», полученные от инвестиционного портфеля, составили 11,4 миллиарда рублей. В прошлом году данный показатель за аналогичный период времени составил девять миллиардов рублей. Хорошую прибыль принесли продажи долей в нанотехнологических компаниях, которые были созданы при участии «Роснано».

Эксперты компании рассказали, что отечественные стандарты финансовой отчетности не показывают реальных итогов деятельности компании как инвестиционного фонда. Они не демонстрируют динамику честной цены портфеля активов. Исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский отметил, что как раз поэтому при составлении управленческой отчетности корпорации задействуются международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В своем интервью Business FM Подольский сообщил, что по итогам трех кварталов 2018 года справедливая цена портфеля “Роснано” увеличилась на 11 миллиардов рублей. Данный вывод сделан после проведения промежуточных расчетов по указанной выше методике.

Борис Подольский добавил, что внутренние расчеты «Роснано» составляются по принципам МСФО. Из документов следует, что размер прибыли здесь составит 3,6 миллиарда рублей. За три месяца с момента публикации отчетности по МСФО за первые полгода данный показатель возрос на 1,5 миллиарда рублей.

Рост справедливой цены портфеля тут оказался определяющим фактором. В качестве примера можно привести рост оценки таких компаний как «Хевел» и «Оксиал». Первая является ведущим в РФ производителем солнечных панелей, вторая - поставщиком одностенных углеродных нанотрубок.