В Башкирии принят закон о патентной системе налогообложения, он коснется саун и бань

В Башкирии принят закон о патентной системе налогообложения, он коснется саун и бань
В Башкирии принят закон о патентной системе налогообложения, он коснется саун и бань
Вчера, 17:03ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Следом за депутатами Курултая Башкирии его подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии подписал новый закон, а точнее поправки в закон «О патентной системе налогообложения в РБ», который 23 сентября приняли башкирские парламентарии. Коснется данная система налогообложения бань, душевых, саун, соляриев и салонов, которые предлагают услуги по снижению веса.

Заметим, что председатель комитета Госсобрания-Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Рида Субханкулова не исключила, что в перспективе перечень видов деятельности, в которых также будет применима патентная система налогообложения, вполне вероятно может расшириться. Но на данный момент говорить об этом рано, как и предполагать, каких видов деятельности коснутся нововведения.

Преимущество данной системы налогообложения заключается в том, что она предполагает уплату единого налога от потенциально оцененного дохода деятельности, и в каждом субъекте федерации рассчитывается индивидуально. Известны конкретные суммы для Башкирии – патент на год на деятельность бань и душевых будет стоить 270 тысяч рублей. Владельцам саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения предстоит заплатить значительно меньше – 202 тысячи рублей в год.

Заметим, что данная система налогообложения будет касаться правовых отношений, которые были зафиксированы с января 2021 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы