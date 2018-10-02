Стоимость нефти превысила отметку в 85 долларов за баррель
Сегодня, 17:08Экономика
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Во вторник утром во время торгов на Лондонской бирже ICE Futures цена нефти сорта Brent выросла в цене до 85,32 доллара за бочку.
Однако в середине дня стоимость марки Brent опустилась до 84,39 доллара за баррель. Об этом второго октября пишет газета «Известия».
Сегодня же в начале дня цена нефти сорта WTI держалась на уровне 75,89 доллара за бочку. Сейчас черное золото данной марки подешевело до 75,22 доллара за баррель.
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