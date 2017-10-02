Как правильно оформить договор на депозит

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России все большую популярность набирает тенденция к финансовой грамотности. В свете отзыва лицензий у многих банков и входа в повседневную жизнь электронных карт, кредитов и вкладов – это не удивительно.
Помочь разобраться в финансовой сфере решил сайт finoteka.ru, выпустив ряд видео на волнующие население вопросы.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей