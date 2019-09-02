Современность, безопасность, красота: врио главы Башкирии обрисовал стандарты парков

Накануне, 1 сентября, в Уфе чиновники совершили своеобразную экскурсию по реконструируемым паркам башкирской столицы. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Первым пунктом экскурсии стал парк «Первомайский» в Калининском районе Уфы. На первом этапе его реконструкции в парке должны расчистить и углубить пруд, благоустроить прилегающую территорию – велодорожки, пешеходные тротуары, провести озеленение, освещение, построить амфитеатр и концертную площадку. На втором этапе будет формироваться спортивно-развлекательная зона, включающая детские игровые комплексы, батутные площадки, карусели, хоккейную коробку, скейт-парк и т.д. Ближе к местному отделу ЗАГС появится Аллея молодоженов.

При этом, по мнению Радия Хабирова, следует ориентироваться на отечественных производителей при выборе строительных и отделочных материалов, а также детских площадок и прочего оборудования.

- Многие наши компании сегодня производят конкурентоспособную продукцию, - подчеркнул он.

В сквере «Дубки» в Орджоникидзевском районе готовится к открытию фонтан «Танцующие журавли», который считается одной из визитных карточек Уфы. Здесь создается прогулочная парковая зона, которую оснастят скамейками, мощеными тропинками и малыми архитектурными формами, а также местом для питания гуляющих. Непременное условие реконструкции сквера – сохранение деревьев, давших ему название.