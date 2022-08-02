Тимур Хакимов возглавил бизнес-миссию Башкортостана в Кыргызскую Республику

В состав делегации вошли предприниматели, заинтересованные в установлении деловых контактов с бизнес-сообществом Кыргызской Республики в условиях санкционного давления на российскую экономику. Бизнес-миссия организована совместно с ТПП РТ.
В Бишкеке Тимур Хакимов провел встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Маратом Шаршекеевым. Стороны обсудили наращивание и укрепление сотрудничества между нашими палатами.
В Министерстве экономики и коммерции Тимур Хакимов показал фильм о республике и провёл презентацию Башкортостана.
Со спикером Парламента Кыргызской Республики президент ТПП РБ обсудил возможности сотрудничества и будущие визиты.3 августа запланировано проведение Бизнес-форума регионов Российской Федерации и Кыргызской Республики, B2B-встречи, посещение предприятий и организаций.