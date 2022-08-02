Тимур Хакимов возглавил бизнес-миссию Башкортостана в Кыргызскую Республику

Тимур Хакимов возглавил бизнес-миссию Башкортостана в Кыргызскую Республику
Тимур Хакимов возглавил бизнес-миссию Башкортостана в Кыргызскую Республику
Вчера, 18:24ЭкономикаФото: tpprb.ru
Делегация деловых кругов Башкортостана под руководством президента Торгово-промышленной палаты РБ Тимура Хакимова работает в Кыргызской Республике.

В состав делегации вошли предприниматели, заинтересованные в установлении деловых контактов с бизнес-сообществом Кыргызской Республики в условиях санкционного давления на российскую экономику. Бизнес-миссия организована совместно с ТПП РТ.

Фото:tpprb.ru

В Бишкеке Тимур Хакимов провел встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Маратом Шаршекеевым. Стороны обсудили наращивание и укрепление сотрудничества между нашими палатами.

Фото:tpprb.ru

В Министерстве экономики и коммерции Тимур Хакимов показал фильм о республике и провёл презентацию Башкортостана.

Со спикером Парламента Кыргызской Республики президент ТПП РБ обсудил возможности сотрудничества и будущие визиты.3 августа запланировано проведение Бизнес-форума регионов Российской Федерации и Кыргызской Республики, B2B-встречи, посещение предприятий и организаций.

Материалы по теме:
сотрудничество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы