Арбитражные новости, которые обсуждали в Башкирии в июле 2021 года

Студия анимационного кино «Мельница» выиграла в Арбитражном суде Башкирии дела по 15 искам к предпринимателям республики за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отметим, студия выпустила такие известные мультфильмы, как «Лунтик», «Барбоскины» и «Три богатыря». Всего студия взыскала с башкирских предпринимателей компенсации на сумму 630 тысяч рублей.