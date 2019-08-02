В Башкирии появится первая особая экономическая зона

Расположена она будет на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Четыре площадки, по два в каждом районе, особой экономической зоны (ОЭС) будут расположены на площади 462 гектара. Об этом рассказали на традиционном четверговом «Инвестчасе» в правительстве Башкирии вчера, 1 августа.