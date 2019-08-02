В Башкирии появится первая особая экономическая зона
Вчера, 09:37ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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В ней планируется создать 1200 новых рабочих мест.
Расположена она будет на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Четыре площадки, по два в каждом районе, особой экономической зоны (ОЭС) будут расположены на площади 462 гектара. Об этом рассказали на традиционном четверговом «Инвестчасе» в правительстве Башкирии вчера, 1 августа.
В настоящее время идет поиск резидентов ОЭС, это те фирмы, которые будут зарегистрированы и работать на ее территории. Из тех, кого уже нашли, составили предварительный инвестиционный портфель на сумму 24 миллиарда рублей. Планируется создание новых 1200 рабочих мест.
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