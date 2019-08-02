В Башкирии 440 млн рублей на зарплату из работодателей смогла вытрясти прокуратура
При этом 29 раз работодатели привлекались к уголовной ответственности за задержку зарплаты.
Прокуратура Башкирии отчиталась о результатах свое работы по выплате задержанной зарплаты на предприятиях республики.
Как оказалось, в этом году прокурорским работникам удалось добиться выплаты задержанной ранее зарплаты на сумму свыше 440 млн рублей. При этом 29 раз работодатели привлекались к уголовной ответственности за задержку зарплаты.
Например, 4,7 млн рублей взыскано с Уфимского фанерно-плиточного комбината в пользу соскучившегося по оплате труда персонала предприятия, а его руководитель . был наказан в административном порядке штрафом в 20 тысяч рублей.
Ест обнадеживающие результаты в деле легализации трудовых отношений.
Таки, в Гафурийском районе прокуратура выяснила, что19 сотрудников ООО «Агидель Агро» продолжительное время выполняли работу без официального трудоустройства. Для защиты их прав прокуратура обратилось в суд, который иск надзорного ведомства удовлетворил и обязал работодателя оформит отношения с персоналом по закону.