В Башкирии 440 млн рублей на зарплату из работодателей смогла вытрясти прокуратура

Прокуратура Башкирии отчиталась о результатах свое работы по выплате задержанной зарплаты на предприятиях республики.

Как оказалось, в этом году прокурорским работникам удалось добиться выплаты задержанной ранее зарплаты на сумму свыше 440 млн рублей. При этом 29 раз работодатели привлекались к уголовной ответственности за задержку зарплаты.

Например, 4,7 млн рублей взыскано с Уфимского фанерно-плиточного комбината в пользу соскучившегося по оплате труда персонала предприятия, а его руководитель . был наказан в административном порядке штрафом в 20 тысяч рублей.

Ест обнадеживающие результаты в деле легализации трудовых отношений.