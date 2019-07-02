В США хотят расширить список попадающих под пошлины товаров из ЕС

Об этом заявили в офисе торгового представителя 2 июля, информирует газета «Известия».

Отмечается, что общий объем пошлин планируется увеличить с 21 до 25 миллиардов долларов. Это будет достигнуто путем включения в список 29 товаров.

Предложение о расширении действия пошлин появилось в связи с субсидированием авиаотрасли со стороны Евросоюза. В частности, речь идет о компании Airbus из США.