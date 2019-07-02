Фото: pxhere.com
В США хотят расширить список попадающих под пошлины товаров из ЕС
2 июля, 19:41Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти США планируют расширить список ввозимой из Евросоюза продукции, попадающей под действие пошлин.
Об этом заявили в офисе торгового представителя 2 июля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что общий объем пошлин планируется увеличить с 21 до 25 миллиардов долларов. Это будет достигнуто путем включения в список 29 товаров.
Предложение о расширении действия пошлин появилось в связи с субсидированием авиаотрасли со стороны Евросоюза. В частности, речь идет о компании Airbus из США.
Расширение пошлин может коснуться Германии, Франции, Великобритании и Испании.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей