В Башкирии аграрии получили почти 3 миллиарда рублей федеральных денег

1 июля в Москве состоялась встреча Радия Хабирова и министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, на которой обсуждались вопросы государственной поддержки аграриев и перспективы развития экспортного потенциала региона.

В 2019 году на господдержку сельского хозяйства республики предусмотрены средства федерального бюджета в объёме 2,71 млрд рублей. По состоянию на 27 июня непосредственным получателям доведено 45,2 процента этой суммы, что соответствует среднему показателю по стране.

Приоритетное внимание в регионе уделяется поддержке инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Это позволяет активизировать рост производства сельхозпродукции и повысить экспортный потенциал республики. Сейчас на территории Башкирии реализуются 559 инвестпроектов с общим объёмом выплаченных субсидий 1,6 млрд рублей.