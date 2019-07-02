Министерство труда Башкирии: к лету безработных стало больше
2 июля, 11:00ЭкономикаЛилия КлюковскаяФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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По информации Министерства семьи и труда РБ в республиканском банке 50 628 вакансий.
Лидером по количеству безработных оказались города Агидель и Межгорье.
При этом в Бирске, Октябрьском и Сибае сохранен низкий уровень безработицы.
С начала 2019 года статус безработного получили 23 500 жителей республики, что на 21,2% больше, чем за январь-май 2018 года (19 394).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, на 1 июня составила 21 428 человек, что на 1837 человек (9,4%) больше, чем на начало года.
Уровень общей безработицы составил 4,7% от численности рабочей силы (экономически активного населения).
Для сравнения: в Российской Федерации — 4,8%, в Приволжском федеральном округе — 4,4%.
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