Министерство труда Башкирии: к лету безработных стало больше

Лидером по количеству безработных оказались города Агидель и Межгорье.

При этом в Бирске, Октябрьском и Сибае сохранен низкий уровень безработицы.

С начала 2019 года статус безработного получили 23 500 жителей республики, что на 21,2% больше, чем за январь-май 2018 года (19 394).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, на 1 июня составила 21 428 человек, что на 1837 человек (9,4%) больше, чем на начало года.

Уровень общей безработицы составил 4,7% от численности рабочей силы (экономически активного населения).