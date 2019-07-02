Итоги и перспективы: в Уфе обсудили сотрудничество «Башнефти» и Башкортостана

Представители власти, бизнеса, науки обсудили с топ-менеджментом ПАО АНК «Башнефть» (входит в структуру ПАО «НК «Роснефть») результаты финансово-экономической и производственной деятельности компании в минувшем году, кадровую политику компании и взаимодействие промышленного лидера республики с башкирскими предприятиями.

В первой части встречи участники круглого стола ознакомились с результатами работы компании в 2018 году, как по общим направлениями, так и по отдельным ее дочерним обществам, представляющим добычу, переработку и сбыт нефтепродуктов. Власти республики высоко оценили роль промышленного гиганта в жизни региона.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов, экономика Башкирии напрямую связана с «Башнефтью», и очень важно, чтобы это взаимодействие продолжало развиваться и укрепляться.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

— «Башнефть» для нас — столп экономики бюджетной сферы, потому что 25 процентов доходной части бюджета республики формируется именно «Башнефтью». Сейчас мы находимся на таком этапе взаимного сотрудничества, когда есть все возможности расширить взаимодействие между нашими предприятиями и «Башнефтью». Не использовать этот потенциал в полной мере было бы для нас непростительной ошибкой. Есть ряд вопросов, которые возникают в ходе работы, поэтому мы хотим наладить взаимодействие между компанией и предприятиями. Сейчас решается вопрос о создании постоянно действующей рабочей группы, которая могла бы оперативно решать такие запросы, — отметил Ринат Рашитович.

Исполняющий обязанности вице-президента по экономике и финансам — главный финансовый директор «Башнефти» Ирек Бадертдинов в своем докладе подчеркнул, что компания показывает позитивную динамику в ключевых финансовых показателях. В частности, в 2018 году выручка компании увеличилась на 28% и составила 860 млрд руб. — это исторический рекорд. Добыча составила 19 млн тонн нефти.

— Основной источник роста «Башнефти» — долгосрочный эффект от вхождения в состав «Роснефти». Благодаря этому удалось повысить эффективность кооперации производственных площадок, получить доступ к современным технологиям, улучшить результаты коммерческой деятельности.

Кроме того, по результатам 2018 года «Башнефть» подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика в республике: по сравнению с 2017 годом налоговые отчисления увеличились в 2,3 раза и составили 42 млрд руб.

«Башнефть» была и остается регионообразующим предприятием для Башкирии. Будучи крупнейшим работодателем и налогоплательщиком региона, общество в полной мере осознает свою социальную ответственность. С 2015 года республика является акционером «Башнефти» и владеет 25% акций, участвует в принятии ключевых решений через своих представителей в совете директоров общества, активно взаимодействует с менеджментом по актуальным вопросам. «Башнефть» в полном объеме выполняет свои обязательства перед регионом: обеспечивает стабильное поступление налогов, наращивает объем инвестиций в производство, финансирует развитие социальной инфраструктуры региона.

Другой темой обсуждения стали наиболее важные аспекты кадровой политики компании в республике. Несмотря на то, что в регионе сформирован мощный образовательный потенциал, для нефтегазовой отрасли еще остаются ниши для дальнейшего развития, поскольку появляются новые требования к будущим нефтяникам, которые еще вчера не были актуальными. Это и многое другое обсудили участники встречи.

И.о. вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом «Башнефти» Эльмир Ульданов отметил, что работники компании «молодеют»: средний возраст сотрудников составил 40,5 лет (в 2015 году — 42,5).

— Есть устойчивое выражение: лучший работник — это тот, кого ты вырастил и подготовил сам. В этой связи мы ввели корпоративную систему подготовки персонала школа-вуз-предприятие. Уже со школьной скамьи мы ориентируем молодежь на работу в наших предприятиях. Так, например, на базе уфимского лицея № 62 мы открыли первый в республике «Роснефть-класс». В этом году планируем открыть еще два — в Уфе и Октябрьском. Компания активно сотрудничает с вузами и ссузами. В общей сложности в вузах работает 10 кафедр и одна именная лаборатория, которые готовят нам высококлассных специалистов. Работаем над концепцией профессии будущего.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

По словам ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина, за последние 2,5 года в Башкирии сделано очень много для интеграции научно-образовательного сообщества и промышленных предприятий, в особенности — с приходом «Роснефти» в регион.

— Компания «Роснефть» планирует реализовать самый масштабный проект в истории нашей республики — создать научно-образовательный центр УГНТУ. Это будет центр не только нефтяного университета, здесь будут готовить специалистов для промышленности республики вообще, в первую очередь — для компании «Башнефть».

Также участники круглого стола много внимания уделили вопросам участия башкирских предприятий в закупках «Башнефти». И у компании, и у республики, и самих местных предприятий интерес к этому сотрудничеству очень высокий, поэтому разговор на эту тему вышел очень насыщенным и полезным для всех сторон.

Вице-президент по снабжению нефтяной компании Михаил Слепченко отметил, что в данный момент основные направления сотрудничества между «Башнефтью» и регионом — это развитие технологического партнерства, привлечение отечественных производителей и поставщиков по программе импортозамещения, а также расширение применения инноваций. Что касается общего объема закупок компании у предприятий республики, то здесь сохраняется положительная динамика — доля местных подрядчиков растет.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Также Михаил Слепченко постарался доходчиво изложить основные принципы закупочной деятельности компании и рассказал о принципиальных требованиях к потенциальным поставщикам товаров и услуг. После окончания круглого стола многие представители башкирских предприятий получили исчерпывающие консультации по вопросам участия в закупочных процедурах нефтяной компании.

Состоявшийся разговор был очень интересным и разнообразным по набору обсуждённых тем. Участники встречи не скрывали своего удовлетворения от дискуссии, ведь за сравнительно непродолжительное время удалось обсудить целый ряд актуальных вопросов и внести конструктивные предложения по улучшению взаимодействия между республикой и компанией.

Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин подчеркнул, что вопросы, которые всесторонне обсуждались на круглом столе, носят если не ключевой, то фундаментальный характер:

— По мелочам никто не стал размениваться, а те вопросы, которые мы обсудили, — это вопросы стратегического развития поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков, то есть всех заинтересованных сторон; я бы в этом процессе не исключил и правительство республики. Насколько быстро мы будем в состоянии найти применение тому, о чем мы сегодня говорили — покажет время. Во всяком случае я абсолютно уверен, что все прозвучавшие сегодня вопросы — решаемы.

Фото: Артур Салимов, mkset.ru

По словам модератора встречи, доктора экономических наук Рустема Ахунова, особенность этого круглого стола в том, что в разговоре участвовали как представители «Башнефти», так и ключевые подрядчики компании, а также представители государственной и муниципальной власти.