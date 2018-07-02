В Уфе предложили создать организацию для удешевления газового обслуживания

Уфимские газовики обратились к главе администрации Уфы Иреку Ялалову с предложением создать в городе специализированную организацию для технического обслуживания газовых сетей общего пользования многоквартирных домов. По мнению авторов предложения, такая мера поможет снизить стоимость услуги как минимум на 30 процентов, что снимет напряженность среди населения.

Мы уточнили у представителей ООО «Газ-сервис», в чем суть их предложения, и выяснили следующее.

Согласно правилам, утвержденным правительством РФ от 14 мая 2018 года, установлена периодичность технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) – один раз в год. Сейчас управляющие компании Уфы заключают договора на техобслуживание ВДГО общего пользования с ПАО «Газпром Газораспределение Уфа», оплата производится за счет статьи «Содержание».

При этом если до 1 января текущего года управляющие компании платили за данным вид работ 19 млн рублей за три года, то теперь техобслуживание газового оборудования должно проводиться ежегодно и, соответственно, цена за него также повысилась. Причем вдобавок ежегодно происходит еще и индексация данной суммы. Естественно, бремя повышения ложится на бюджет потребителей – то есть на горожан.

- В постановлении отмечено, что данный вид услуг не является монопольным, значит, его может выполнять и другая специализированная организация, имеющая необходимый опыт. Наше предприятие – ООО «Газ-сервис» - как специализированная организация, имеющая все необходимые разрешения, лицензии и опыт работы в техническом обслуживании газовых сетей и оборудования юридических лиц, а также диагностики газовых сетей в многоквартирных домах старше 30 лет, может выполнять указанные работы самостоятельно или совместно с администрацией Уфы, - сообщил Медиакорсети генеральный директор ООО «Газ-сервис» Рустам Хафизов. – Для этого в городе может быть создана специализированная организация, которая как раз и займется техническим обслуживанием газовых сетей общего пользования в многоквартирных домах. Наши специалисты подсчитали, что таким образом стоимость услуги можно будет снизить на 30 процентов.

В управляющих компаниях Уфы новость о том, что у монополиста в области обслуживания газового оборудования может появиться конкурент, восприняли с энтузиазмом.

- У нас предыдущий договор с компанией «Газпром Газораспределение Уфа» был заключен на три года в 2016 году. В этом году они прислали нам новый договор, но мы пока воздержались от его заключения и составили свой протокол разногласий. Основные претензии связаны в повышением цены, а также с тем, что представители ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» решили теперь переложить большую часть ответственности за обслуживаемое ими оборудование на управляющие компании. Предложение о создании новой организации, которая занялась бы техобслуживанием ВДГО, лично мне кажется очень своевременным, - рассказал Медиакорсети начальник инженерного отдела Управления жилищного хозяйства Калининского района Уфы Ильдар Гильмутдинов. - Здоровая конкуренция всегда приносит пользу. Она повлияет положительно и на ценовую политику и на качество оказываемых услуг. Тем более, что специалисты ООО «Газ-сервис» действительно имеют достаточную квалификацию и опыт для того, чтобы взять на себя эти обязанности.

Тем временем наметилась тревожная тенденция - пока на нашем коммунальном рынке царит монополия одной организации, на него стали проникать обслуживающие организации из других регионов. Так, известны случаи. когда на управляющие компании с подобными предложениями выходили компании, занимающиеся техобслуживанием ВДГО, из Москвы, Курска, Ижевска.

- На сегодняшний день мы не продлили договор с компанией «Газпром Газораспределение Уфа». У нас были серьезные претензии к их работе. Когда на меня вышли представители ижевской компании, я предложил им исправить недоработки их местных коллег и остался доволен результатом. В итоге мы решили заключить договор с ижевцами, которые и расценки нормальные предложили также. Насколько это решение правильное, покажет время. Одно могу сказать точно - если бы встал выбор между компанией их другого региона и местной фирмой, которая гарантировала бы нам достойное качество обслуживания при приемлемых расценках, мы бы, конечно, выбрали земляков, - сообщил главный инженер Управления жилищного хозяйства Орджоникидзевского района Уфы Михаил Привалов.

В соцсетях эта тема также активно обсуждалась, ведь квартплата, в состав которой входит и оплата техобслуживания газового оборудования, касается каждую семью.

- Рост цен на коммунальные услуги сильно повлияет на наш семейный бюджет. Это обязательные траты, которых избежать нельзя, ведь это касается тепла и приготовления пищи. Цены на газ меня пугают. Говорят, что осенью и зимой будет серьезное повышение. Думаю, что такой рост цен отчасти объясняется, в том числе и отсутствием конкуренции в данной сфере, в которой по старинке работают монополисты. Когда я узнала, что может появиться еще одна конкурирующая структура, которая готова повлиять на уровень цен, я посчитала это хорошим знаком. Наконец-то, и в жилищно-коммунальной сфере бизнес станет цивилизованным и конкурентоспособным. Если есть альтернатива, компании будут бороться за качество и цены будут сдерживать, а не задирать их сверх меры, - поделилась мнением уфимка Аделина Калимуллина.

- Хорошая новость! Появление конкурента на рынке жилищно-коммунальных услуг должно подстегнуть монополиста и заставить его более обдуманно назначать цены за свои услуги и следить за их качеством. Надеюсь, данную идею поддержат в администрации города. Конечно, нужна реальная конкуренция, необходима как воздух. Но все-таки было бы лучше, если бы газовое оборудование обслуживали местные компании, чтобы в случае недоработок можно было быстро найти их попросить оперативно исправить недочеты, - высказался Ильшат Курбангалеев.

Как стало известно Медиакорсети, в данный момент это обращение пока находится на рассмотрении у руководства администрации города.